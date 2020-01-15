لبنان | أحوال الطرقات مساء اليوم الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يناير 2020 10:14 مساءً - قطع محتجون عددا من الطرقات في بيروت ومناطق أخرى احتجاجا على تردّي الأوضاع الإقتصادية والمعيشيّة ونتيجة تأخّر تشكيل حكومة تلبّي مطالبهم. والطرقات المقطوعة حتى الآن هي: – قطع السير عند ساحة حلبا – قطع طريق عام البحصاص – قطع السير عند جسر البالما – قطع طريق التبانة تحت جسر المشاة – قطع السير على دوار السلام – طرابلس – قطع الطريق تحت جسر الكولا بمستوعبات النفايات – قطع السير على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين المزيد من الأخبار (بالفيديو) اعتداء مليشيا حزب الله على ثوار جديتا.. وحالة من الغضب تسود… Advertisements جرحى في صفوف ثوار زحلة.. وعناصر من حزب الله يعتدون على الثوار في جديتا – قطع السير من تقاطع جورج حداد باتجاه برج الغزال – الاشرفية – قطع اوتوستراد المنية بالاتجاهين محلة عرمان – قطع طريق عام تعلبايا – قطع السير عند مفرق مكسي العالي (أعيد فتحها لاحقا) – قطع السير عند مستديرة زحلة – قطع السير على اوتوستراد البداوي بالاتجاهين – قطع السير على أوتوستراد الناعمة (أعيد فتحها لاحقا) – قطع طريق خلدة باتجاه بيروت – قطع الطريق أمام مصرف لبنان في الحمرا – قطع طريق عام الضنية محلة البياضة

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