كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يناير 2020 07:14 مساءً - مشاركة سُجّل اعتداء همجي على الثوّار المتواجدين على الطريق العام في منطقة جديتا في البقاع، من قبل عناصر تابعة لحزب الله وكان معهم مسؤول الحزب المدعو “خضر زعيتر”. حيث قامت مليشيا حزب الله بإشهار أسلحتهم في وجه الثوّار السلميّن و اعتدوا عليهم بالضّرب و عمدوا إلى تكسير خيمتهم. المزيد من الأخبار جرحى في صفوف ثوار زحلة.. وعناصر من حزب الله يعتدون على الثوار في جديتا Advertisements من أين يأتي دولار الصيارفة؟ وكيف يتم التسعير؟ وطالب الثور بوضع هذا الإعتداء برسم الرأي العام و قيادة الجّيش المولجة بحماية أمن المتظاهرين السلميين. وفور سماع خبر اعتداء مليشيا حزب الله، سادت حالة من الغضب بين ثوار مناطق البقاع وقرروا التوجه إلى جديتا لمناصرة الثوار هناك.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | (بالفيديو) اعتداء مليشيا حزب الله على ثوار جديتا.. وحالة من الغضب تسود بين ثوار وأهالي البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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