كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يناير 2020 07:14 مساءً - مشاركة قام عشرات من المسلحين التابعين لحزب الله يقودهم المدعو “خضر زعيتر” بالاعتداء على خيمة للثوار في منطقة جديتا في البقاع كما أصيب 18 شخصاً من ثوار زحلة بينهم 5 نساء خلال المواجهة مع عناصر من الجيش اللبناني خلال محاولة فتح الطرقات بالقوة. وأفادت معلومات عن قطع الطرقات التالية: ▪المحتجون قطعوا الطريق على جسر الرينغ بالإطارات المشتعلة. المزيد من الأخبار إرتفاع أسعار المحروقات الامتحانات الرسمية على المحك… شهادات أم إفادات؟ Advertisements ▪قطع السير على طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين ▪محتجون قطعوا الطريق تحت جسر الكولا بالمستوعبات المشتعلة ▪الثوار يضرمون النار بالإطارات مقابل كنيسة مار مارون في الطريق الممتدة من جسر الرينغ الى تقاطع الصيفي ▪قطع أوتوستراد البحصاص – طرابلس بالعوائق والحجارة ▪قطع السير عند مستديرة زحلة

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جرحى في صفوف ثوار زحلة.. وعناصر من حزب الله يعتدون على الثوار في جديتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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