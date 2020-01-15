لبنان | إرتفاع أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يناير 2020 04:16 مساءً - مشاركة ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وقارورة الغاز 100 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان وصفيحة الديزل أويل 200 ليرة لبنانية. جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، واصبحت الاسعار كالآتي: – بنزين 98 أوكتان 25600 ليرة لبنانية. – بنزين 95 أوكتان 24900 ليرة لبنانية. المزيد من الأخبار الامتحانات الرسمية على المحك… شهادات أم إفادات؟ Advertisements نائب خائف من الثوار – ديزل اويل 18200 ليرة لبنانية. – قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 14700 ليرة لبنانية. – قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر. ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط البرنت الاميركي الى 64,49 دولارا اميركيا.

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