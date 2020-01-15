لبنان | نائب خائف من الثوار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يناير 2020 04:16 مساءً - مشاركة بعد مطاردته في أحد المطاعم من قبل المحتجين، عملت “نداء الوطن” ان أحد نواب البقاع الغربي، الذي كان معروفاً عنه أنه يواظب على المشاركة في كل مناسبات العزاء، أصبح يحاذر تقديم واجب العزاء قبل استطلاع أجواء الحضور خشية تعرضه لموقف محرج جديد.

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