لبنان | اليكم الطرقات السالكة والمقطوعة صباح اليوم الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يناير 2020 10:14 صباحاً - أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات السالكة اليوم الأربعاء هي: – جميع الطرقات ضمن بيروت – الطريق البحرية باتجاه بيروت. – اوتوستراد شكا جبيل جونية جل الديب وصولاً الى بيروت بالاتجاهين أما الطرقات المقطوعة فهي: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة الجنوب باتجاه بيروت : – دوار ايليا صيدا

– الجية مفرق برجا

– مثلث خلدة-الشويفات

– نفق المطار –بيروت المزيد من الأخبار أحوال الطرقات مساء اليوم الثلاثاء Advertisements باسيل: الحريري يعطل الأعمال بدل تصريفها قطع السير عند نفق المطار باتجاه بيروت قطع السير على مستديرة المنارة مدخل زحلة قطع السير على مثلث خلدة باتجاه الشويفات قطع السير على الطريق البحرية محلة البحصاص بالاتجاهين قطع السير على اوتوستراد عاليه عند مفرق شويت بالاتجاهين الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة البقاع:

– المصنع

– المرج

– غزة

– جب جنين – كامد اللوز

– مستديرة زحلة

– سعدنايل

– تعلبايا

– قب الياس

– جديتا العالي الطرقات المقطوعة ضمن محافظة الشمال:

– ساحة حلبا

– ساحة العبدة

– مجدليا

– المنية

– البداوي

– البحصاص

– ساحة النور

– جسر البالما

– كفرحزير

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