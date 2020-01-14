لبنان | أحوال الطرقات مساء اليوم الثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يناير 2020 10:14 مساءً - مشاركة مساء أول أيام أسبوع الغضب، هذا حال طرقات لبنان مساء اليوم: ▪ الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس : ساحة النور – اوتوستراد البالما بالاتجاهين – البحصاص الطريق البحرية – التبانة تحت جسر المشاة – البداوي مقابل جامع صلاح الدين ▪ الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زغرتا : – مفرق معسكر عرمان – طريق علما وادي الريحان – مجدليا بالقرب من مصلحة تسجيل السيارات ▪ إحراق حاويات النفايات على جسر الرينغ، والمتظاهرون ينصبون الخيم على جسر الرينغ مؤكدين بقاءهم الى حين تحقيق المطالب المزيد من الأخبار باسيل: الحريري يعطل الأعمال بدل تصريفها Advertisements صرف موظفين من بنك الاعتماد اللبناني! ▪ قطع اوتوستراد البوار بالاطارات المشتعلة ▪ استقدام خيم لتركيبها في الزوق مع استمرار قطع الطريق من قبل المتظاهرين ▪ مسيرة ضخمة تجوب شارع الحمرا ضد حكم المصرف والمصارف والصيارفة ▪قطع السير على كورنيش المزرعة باتجاه البربير

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