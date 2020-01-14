لبنان | باسيل: الحريري يعطل الأعمال بدل تصريفها

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى اننا “تقدمنا ككتلة لبنان القوي بخطة اقتصادية متطورة بهدف حماية 90% من المودعين، وهي بهدف تغيير السياسات الاقتصادية الفاشلة”.

وقال، بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، “هناك تطورات دفعتنا الى مزيد من الترقب في الموضوع الحكومي، علماً اننا لم نختار أي اسم في عملية تشكيل الحكومة، بل كان هدفنا الوحيد اختيار الأشخاص المختصة والكفؤة ووضعها في مكانها المناسب”.

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وأضاف، “لم يتغير رأينا وقرارنا في الموضوع الحكومي، فنحن نريد حكومة اختصاصيين، بهدف فك الحصار المالي الدولي على لبنان”.

وتابع، “قلنا رأينا لرئيس المكلف حسان دياب، وعليه ان يتقدم بتشكيلة لمنحها الثقة إذا توفرت سبل النجاح”، مشيراً ان “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وبعض وزرائها يقومون بتعطيل الأعمال بدل تصريفها”.