لبنان | صرف موظفين من بنك الاعتماد اللبناني!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:15 مساءً - مشاركة علمت “المدن” من مصدر موثوق أن بنك الإعتماد اللبناني Credit Libanais يتّجه إلى وضع خطة لخفض النفقات في ظل الأزمة الحالية، وتتضمّن الخطة بنداً يقضي بصرف 200 موظف من الطاقم البشري للمصرف على مدار العام 2020. المزيد من الأخبار غواتيمالا: “حزب الله” منظمة إرهابية “سلحفاة” الرقابة تُلاحِق “أرانب” الاحتكار… خطوة بنك الاعتماد اللبناني ليست الأولى في القطاع المصرفي. فقد عمد البنك اللبناني للتجارة BLC إلى إنهاء عقود 40 موظفاً خلال الأشهر القليلة الماضية. كما عمدت غالبية المصارف إلى خفض نفقاتها، عبر خفض ساعات العمل لموظفيها، ومعها الامتيازات المالية المترافقة مع ساعات العمل الإضافية. المصدر المدن

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