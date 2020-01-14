لبنان | غواتيمالا: “حزب الله” منظمة إرهابية

عضو جديد في طريقه للانضمام إلى نادي الدول التي تعتبر “حزب الله” منظمة إرهابية، هي غواتيمالا الواقعة في أميركا الوسطى بين المكسيك وهندوراس وسلفادور، لأن رئيسها المعتل بمرض يضطره للمشي بعكازين سيتسلم منصبه اليوم، وسبق أن أعلن قبل شهر أن أول قرار سيتخذه بعد أدائه للقسم هو تصنيف الحزب كإرهابي.

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وكان الرئيس أليخاندرو جياماتي (63 عاما) تعهد في بداية كانون الاول/ديسمبر الماضي باتخاذ القرار يوم توليه لمنصبه. وبالقرار تنضم غواتيمالا (18 مليون نسمة) إلى دول عدة سبقتها إلى اعتبار الحزب إرهابيا، هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا واليابان والأرجنتين والباراغواي والسعودية والبحرين والإمارات، إضافة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، فيما يصنف الاتحاد الأوروبي وأستراليا الجناح العسكري للحزب فقط كمنظمة إرهابية.

وتضمّ الحكومة الغواتيمالية (15 وزيرا) التي تؤدي اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس الجديد، عضوا من أصل لبناني هو أنطونيو معلوف (1969) الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد، وهو ناشط في حقل النسيج، وهو من أم غواتيمالية وإبن أنطونيو معلوف المتحدر من أبوين هاجرا في أربعينات القرن الماضي من مدينة زحلة اللبنانية.