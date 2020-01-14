ارتفعت وتيرة الإحتجاجات الشعبية مجددًا منذ ساعات الصباح الأولى، في حين يواصل سعر صرف الدولار بالارتفاع لدى سوق الصرافين.
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وتراوح سعر الدولار اليوم الثلاثاء بين 2450 و2500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد سجَّلَ أمس الاثنين 2400 ليرة.
وتتزمن أزمة الدولار اليوم مع انطلاقة”أسبوع الغضب” الذي أطلقه ثوار لبنان بوجه الفساد والمتحكمين بمافيات المال
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تزامناً مع عودة الاحتجاجات الدولار يواصل ارتفاعه.. كم بلغ اليوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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