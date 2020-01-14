لبنان | تزامناً مع عودة الاحتجاجات الدولار يواصل ارتفاعه.. كم بلغ اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يناير 2020 01:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يناير 2020 01:14 مساءً - مشاركة

ارتفعت وتيرة الإحتجاجات الشعبية مجددًا منذ ساعات الصباح الأولى، في حين يواصل سعر صرف الدولار بالارتفاع لدى سوق الصرافين.

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وتراوح سعر الدولار اليوم الثلاثاء بين 2450 و2500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد سجَّلَ أمس الاثنين 2400 ليرة.

وتتزمن أزمة الدولار اليوم مع انطلاقة”أسبوع الغضب” الذي أطلقه ثوار لبنان بوجه الفساد والمتحكمين بمافيات المال