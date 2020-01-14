لبنان | اسبوع الغضب انطلق… إليكم حال الطرقات

أفادت غرفة التحكم المروري بان الطرقات المقطوعة ضمن الشمال هي ساحة النور، البداوي، المحمرة، جسر البالما، العيرونية، التبانة، المنيه، حلبا، كفرحزير. اما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق صيدا فهي مستديرة إيليا.

والطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع، مستديرة زحلة، جب جنين وكامد اللوز، جديتا العالي، تعلبايا.

كذلك، قام عدد من الثوار بحرق إطارات على اوتوستراد حالات في اتجاه بيروت من دون توقف في حركة السير.

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إضافة إلى قطع الطريق الداخلية عند نقطة جسر يسوع الملك بالاطارات المشتعلة، وإلى قطع الطريق تحت جسر الشارع العريض في فرن الشباك.

كما قطع السير على طريق المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا.

وتم قطع المسرب الثاني على اوتوستراد التحويط, وكذلك أفادت معلومات عن حركة مرور كثيفة من الصياد باتجاه اوتوستراد الرئيس لحود