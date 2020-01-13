لبنان | إحتجاجاً على الأزمات التي يشهدها لبنان.. إليكم الطرقات المقطوعة مساء اليوم الاثنين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يناير 2020 10:14 مساءً - مشاركة أقدم عدد من الثوار على قطع عدد من الطرقات إحتجاجاً على الأزمات التي تشهدها البلاد من مياه وكهرباء وبنزين ومازوت وغاز، إضافة إلى السياسات المصرفية المتبعة. والطرقات المقطوعة هي: – قطع السير على أوتوستراد المنية بالإتجاهين مقابل معسكر عرمان. – قطع السير على برج الغزال باتجاه جسر الرينغ. المزيد من الأخبار “المقاصد” توقف العمل موقتا في قسم الطوارىء والسبب… “لبنان القوي” إلى المعارضة رسميا غدا! Advertisements – قطع الطريق في صيدا عند البوابة الفوقا بحاويات النفايات المشتعلة. – قطع طريق القياعة بالإطارات المشتعلة وينصب خيماً في ساحة تقاطع إيليا. – قطع طريق دوار العبدة – ببنين باتجاه طرابلس. – قطع طريق البالما في طرابلس وأعلن محتجون في البقاع وبيروت والشمال عزمهم “بدءا من اليوم قطع كافة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية”.

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