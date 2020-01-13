كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يناير 2020 01:14 مساءً - مشاركة ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم “الاثنين”، مقابل الليرة اللبنانية ليتراوح بين 2440-2450 ليرة للمبيع و2480-2500 للشراء. المزيد من الأخبار ثوار لبنان: الآتي أعظم سيارات تهرّب حزماً من الدولارات من لبنان إلى سوريا.. والسلطة في كوما! هذا ولوحظ ان العديد من الصرافين يعمد الى شراء الدولار من الزبائن ، ويمتنعون عن بيعه.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | صباح الاثنين: ارتفاع جديد للدولار مقابل الليرة اللبنانية … الصرافون يشترونه ولا يبيعونه!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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