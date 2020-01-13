كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 يناير 2020 01:14 مساءً - مشاركة يؤكدُ ناشطون في الثورة والحراك الشعبي، أن ما حصل في اليومين الماضيين هو دليل على ان الثورة مستمرة، المزيد من الأخبار سيارات تهرّب حزماً من الدولارات من لبنان إلى سوريا.. والسلطة في كوما! ثوار يقتحمون مكاتب شركة “ألفا” في بيروت لكن المشكلة أن البعض يحكم على عدد الناس فيما الأساس هو الوعي المستجد في العقول. مضيفين أن المطلوب زيادة قوة المواجهة مع النظام القائم مع التمسك بسلمية الثورة. لذا الآتي سيكون أعظم. المصدر lebanon Files

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ثوار لبنان: الآتي أعظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.