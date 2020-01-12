لبنان | ثوار يقتحمون مكاتب شركة “ألفا” في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يناير 2020 10:15 مساءً - مشاركة أقدم عدد من الثوار على الدخول إلى مكاتب شركة “ألفا” للإتصالات في وسط بيروت. المزيد من الأخبار تحذير من الجليد.. طقس الإثنين المتوقع غائم والثلوج على الـ 1300 متر بجرم التحرش الجنسي.. القاضية عون تدّعي على جماعة “رسالة… وبحسب فيديو تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فقد ظهر المتظاهرون داخل المكاتب، وهم يردّدون عبارات: “توت توت توت.. عالألفا بدنا نفوت، وحرامية حرامية.. كل الألفا حرامية”.

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