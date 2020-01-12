لبنان | بجرم التحرش الجنسي.. القاضية عون تدّعي على جماعة “رسالة حياة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يناير 2020 04:15 مساءً - مشاركة ادّعت القاضية غادة عون وبناءً على ملف النيابة العامة التمييزية على جماعة رسالة حياة Mission de vie المزيد من الأخبار إيران تحذّر نصرالله من عملية اغتيال.. واستنفار أمني بنيويورك Advertisements تشكيلة… “كل مين إيدو إلو”! بجرم المواد ٣٨٠ مخالفة قرار قضائي و٥١٩ التحرش الجنسي والتوسع في التحقيق بموضوع الاتجار بالاطفال، وأحالت الإدعاء على قاضي التحقيق الأول في بعبدا.

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