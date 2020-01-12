لبنان | وزير المالية: سأدعي الاثنين على قناة الجديد وادارتها

غرد وزير المالية علي حسن خليل، عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “مرة جديدة تحاول قناة الجديد استكمال مسلسل ابتذالها المهني المكشوف، وخلق اتهامات مدفوعة الأجر والغايات، للتغطية على الحقائق والتي أصبحت معروفة للجميع وأزعجت أصحاب الجديد المستفيدين من قطاع الكهرباء وأزماته، ووقوف وزارة المال في وجه المخالفات الواضحة في الملف التي تناولته والذي منع هدر عشرات الملايين من الدولارات.

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أما ما يتعلق بالحديث عن صفقة وعمولات، فهي مردودة عليهم وعلى من يغطون عليهم في عملية كنا وما زلنا نطالب كما كل الناس، لماذا لم تنجز حتى الآن وفق الأصول وشبكة المستفيدين منها.

وحتى لا يعتقد البعض أنه يرمي كلامه ويهرب، سأتقدم الاثنين بدعوى أمام القضاء المختص على الجديد وادارته في كل ما اختلق وعرض في مقدمة نشرة اليوم”.