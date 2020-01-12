لبنان | مساء اليوم السبت.. الدولار يحلّق من جديد في لبنان أمام الليرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يناير 2020 01:15 صباحاً - مشاركة سجل سعر الدولار مساءً اليوم ارتفاعاً جديداً عن سعره الصباحي ليسجل سعر الاقفال 2400 للمبيع و2450 للشراء. المزيد من الأخبار أوساط بري: عون من بدّل موقفه من حكومة تكنوسياسية لا رئيس المجلس ثوار لبنان في شوارع بيروت .. “لن ندفع الثمن” ولوحظ اليوم ان العديد من الصرافين كانوا متلهفين لبيع الدولار والحصول على الليرة اللبنانية بعدما فقدت من خزانهم بسبب اقبالهم الكثيف على شراء الدولار في الايام الماضية مما رفع سعره واستنفذ رصيدهم من الليرة اللبنانية بشكل كبير.

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