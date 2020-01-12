لبنان | أوساط بري: عون من بدّل موقفه من حكومة تكنوسياسية لا رئيس المجلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يناير 2020 01:15 صباحاً - مشاركة أوضحت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر الـ”‏LBC‏” أن “موقفه ليس مفاجئا بل لم ‏يتغيّر منذ اليوم الاول لتكليف حسان دياب، المزيد من الأخبار ثوار لبنان في شوارع بيروت .. “لن ندفع الثمن” بنك عودة سيفتح تحقيقا: العملاء والموظفين يعانون على حد سواء ضغطا كبيرا وهو يدعو الى تأليف حكومة تكنوسياسية وهذا ما ‏أبلغه الى موفد رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد موافقة عون عليه لكن يبدو أن موقف ‏الأخير تغيّر بعد لقائه الرئيس المكلف”. ‏

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