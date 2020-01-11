لبنان | بنك عودة سيفتح تحقيقا: العملاء والموظفين يعانون على حد سواء ضغطا كبيرا

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يناير 2020 04:15 مساءً - مشاركة أدان بنك عودة وأسف للحادثة التي جرت بفرعه في جل الديب. وأقر البنك بأن العملاء والموظفين يعانون على حد سواء ضغطا كبيرا مما أدى ولفترة وجيزة الى خروج الوضع عن السيطرة . المزيد من الأخبار جنبلاط: العهد وحليفه الرئيسي اصرّوا على الاستكبار غير مبالين بعناء… Advertisements جرصة عالمية جديدة للبنان.. حرمان من المشاركة في التصويت في الأمم… وأكد بنك عودة بأنه يجري تحقيقا شاملا بالحادثة مع التزامة بكافة التدابير اللازمة اذا اقتضى الامر. وكان انتشر فيديو يظهر لحظة اعتداء من مو موظفي البنك على مجموعة من الشبان، دون أن تعرف الأسباب المصدر المركزية

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