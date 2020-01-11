لبنان | جنبلاط: العهد وحليفه الرئيسي اصرّوا على الاستكبار غير مبالين بعناء المواطن

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يناير 2020 04:15 مساءً - مشاركة غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر” “لقد نجح الحراك منذ ١٧ تشرين في حرق جميع المراحل وأسقط الطبقة السياسية لكنه لم يقدم خطة لاستبدالها والإمساك بالحكم من الداخل. أما الحكم فقد تمادى في التذاكي وتضييع الفرص. أما العهد وحليفه الرئيسي فأصرّوا على الاستكبار غير مبالين بعناء المواطن والانهيار فأصبحت البلاد بدون أي مخرج”. المزيد من الأخبار جرصة عالمية جديدة للبنان.. حرمان من المشاركة في التصويت في الأمم… بيروت ثالث أغلى مدينة في العالم للمغتربين!! اضاف في تغريدة اخرى “والسؤال المطروح إلى متى سيبقى لبنان يعاني من الأحداث الإقليمية كذريعة لتجميد الأمور والى متى سيبقى فريق العهد يلعب بمصائر الناس ويتسلّط على كل شيء ويدمّر كل شيء. كفى نظريات مؤامرة وكفى تضييع وقت وتجارب وزارية فاشلة. ان البلاد على مشارف الهاوية. لولا كارلوس غصن لما تذكروا لبنان”.

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