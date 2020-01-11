لبنان | جرصة عالمية جديدة للبنان.. حرمان من المشاركة في التصويت في الأمم المتحدة والسبب..

أعلنت الأمم المتحدة أن لبنان من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لانه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة.

من جهتها وزارة الخارجية والمعتربين أسفت لهذا الإعلان وأكدت أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات اكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة.

واعتبرت وزارة الخارجية انه بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها”، املةً في “ان تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر”.

المزيد من الأخبار بيروت ثالث أغلى مدينة في العالم للمغتربين!! Advertisements إيران تعترف.. روحاني: إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية “خطأ لا…

وفي انتقاد لتصرفات وزارة الخارجية، غرد وزير العدل السابق الجنرال أشرف ريفي قائلا:

“فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة فضيحة جديدة تُضاف الى سجلّ الفساد والفشل. السلطة توقّع على إدانتها بنفسها، وتحوّل لبنان إلى دولةٍ فاشلة، وتهدم آخر ما تبقى مما بناه لبنانيون كبار”.

وختم قائلاً: “ويسألون لماذا كانت الثورة”