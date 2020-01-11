لبنان | بيروت ثالث أغلى مدينة في العالم للمغتربين!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يناير 2020 01:15 مساءً - مشاركة حلّت بيروت في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثالثة في العالم (من أصل 273 مدينة) لجهة كلفة المعيشة للمغتربين، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة EuroCost International العالميّة. المزيد من الأخبار إيران تعترف.. روحاني: إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية “خطأ لا… احتجاجاً على وصفه الثورة بالفساد.. اعتصام أمام منزل قاضي طرابلس عبد… وأشار التقرير الى أن العاصمة اللبنانية تقدمت العام الماضي 4 مراكز عن ترتيب عام 2018، من المرتبة السابعة عالمياً الى الثالثة، ما يؤشر إلى ارتفاع كبير في كلفة المعيشة فيها. كما حافظت، بشكل متواصل منذ عام 2012، على المرتبة الأولى كأكثر المدن كلفة على المغتربين في الشرق الأوسط. المصدر المركزية

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