كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يناير 2020 10:14 مساءً - مشاركة تظاهر عدد من الثوار في طرابلس امام منزل قاضي شرع طرابلس الشيخ عبد المنعم غزاوي، المزيد من الأخبار عكار محرومة من المصارف وغليان شمالي احتجاجاً على أزمة الكهرباء Advertisements طلاب في النبطية يأخذون معهم “الحرامات” إلى المدارس…… وذلك اعتراضا على خطبة الجمعة اليوم التي ألقاها في احد مساجد طرابلس ووصف فيها الثورة بالفساد. والجدير بالذكر بأن طرابلس التي تقبع تحت الحرمان, غارقة في الظلام نتيجة تقنين الكهرباء

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | احتجاجاً على وصفه الثورة بالفساد.. اعتصام أمام منزل قاضي طرابلس عبد المنعم الغزاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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