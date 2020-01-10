لبنان | استدراج رجل أعمال الى أحد المصارف وسلبه شيكات بقيمة مليون ونصف دولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يناير 2020 04:14 مساءً - مشاركة في عملية تمّ التدبير لها بعناية، تم السبت الماضي استدراج رجل أعمال لبناني من قبل مديرة لدى مصرف بنك أ.ل. إلى المركز الرئيسي في بيروت، حيث أقدمت المذكورة بالإشتراك مع آخرين لاسيما المدعو ح.ب. على سرقة شيكات مصرفية بقيمة مليون ونصف دولار أميركي. المزيد من الأخبار طلاب في النبطية يأخذون معهم “الحرامات” إلى المدارس…… لهذه الأسباب تأجّل تسليم الدولار عبر OMT و”ويسترن يونيون” ونتيجة شكوى المدعين تمكنت مفرزة بيروت القضائية وشعبة المعلومات من توقيف المديرة م.ف. وخمسة أشخاص آخرين ولا يزال العمل جار من قبل شعبة المعلومات ومفرزة بيروت القضائية لتوقيف المدعو ح.ب. الرأس المدبر للعملية والذي سطرت بحقه وبحق ٣ آخرين بلاغات بحث وتحرّ. وقد تم ايقاف صرف الشيكات المسروقة لدى مصرف لبنان بناء لإشارة القضاء المختص.

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