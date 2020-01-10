كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يناير 2020 01:14 مساءً - مشاركة قطعَ أهالي البداوي الطريق الدولية في المدينة بالإتّجاهين بالإطارات المشتعلة ومكعبات الباطون والحجارة، احتجاجاً على توقيف الجيش عدداً من الشبّان إثر الإشكال الذي حصل ليلاً بين الطرفين، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”. وأكّد المحتجون “عدم فتح الطريق حتّى الافراج عن الموقوفين”. المزيد من الأخبار جهات دولية تلغي مساعدات.. فمن المسؤول؟ Advertisements “الثنائي الشيعي”: الحريري راجع.. ودياب “مش قد المرحلة” وأظهرت صورٌ تضرّر عددٍ من السيارات المركونة في المنطقة نتيجة الإشكال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قطع طريق البداوي وأضرار في السيارات بعد الإشكال ليلاً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.