كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يناير 2020 01:14 مساءً - مشاركة تبينَ ان جهات دولية مانحة كانت تسعى لتحديث ادارات ومؤسسات عامة في مجال المعلوماتية وأجهزتها عمدت الى سحب تقديماتها، المزيد من الأخبار “الثنائي الشيعي”: الحريري راجع.. ودياب “مش قد المرحلة” الخلاف بين بوصعب وقيادة الجيش… “الأمر لمن”؟ وقد أبلغت هذه المؤسسات أنها أوقفت الدعم ومشاريع التحديث بشكل كامل ونهائي نظراً للظروف في لبنان… فمن المسؤول؟ المصدر Lebanon Files

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جهات دولية تلغي مساعدات.. فمن المسؤول؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.