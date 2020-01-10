لبنان | “الثنائي الشيعي”: الحريري راجع.. ودياب “مش قد المرحلة”

أكدت أوساط الثنائي الشيعي لـ”اللواء” انه لا بدّ من حكومة إنقاذ، يعود إلى رئاستها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي يتوقع ان يعود الى لبنان في غضون الأيام القليلة المقبلة. وإزاء ذلك، خرجت مصادر مقربة من الرئيس المكلف حسان دياب عن صمتها، وأكدت على نقاط ثلاث:

1 – الرئيس المكلف يواصل لقاءاته لإنجاز تشكيلته الحكومية، ولا صحة لأي حديث عن اعتذار في قاموسه.

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2 – الحكومة من 18 وزيراً.

3 – الحكومة مؤلفة من اختصاصيين.

وجاءت هذه التأكيدات، بعدما سرت اجواء تتحدث عن اتجاه للرئيس المكلف للاعتذار، بعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه نبيه برّي الذي يطالب بحكومة “لم شمل” تكنو-سياسية، والتي فهمت على انها إبعاد سياسي للرئيس المكلف عن الرئاسة الثالثة، التي تؤكد أوساط الثاني ان الرئيس دياب ليس على قياس المرحلة السياسية الخطيرة في الشرق الأوسط، وانعكاساتها الممكنة على الوضع في لبنان. كما سرت معلومات، بقيت خارج إمكان التحقق من ان مرجعية أكاديمية رفيعة، طلبت من الرئيس دياب الإعتذار.