لبنان | حال الطرقات اليوم الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يناير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة افادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا – الارز، كفرذبيان – حدث بعلبك، افقا – العاقورة، جرد مربين – الهرمل، معاصرالشوف – كفريا، تنورين الفوقا – حدث الجبة، شاتين – اللقلوق، القبيات – الهرمل. المزيد من الأخبار المجتمع الدولي ينتقد تعثر تشكيل الحكومة: مهلة أسبوعين وإلا… الدولار يرتفع مساءً ويلامس عتبة الـ 2500 ليرة … الصرافون يشترون… طرقات سالكة: اما الطرقات السالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية فهي: شبعا عين عطا، راشيا الوادي، شبعا كفرشوبا

طرقات مقطوعة: إشارة الى أن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي: ساحة النور طرابلس، البداوي، اوتوستراد المنية محلة عرمان.

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