لبنان | الدولار يرتفع مساءً ويلامس عتبة الـ 2500 ليرة … الصرافون يشترون الدولار ولا يبيعونه

يَعمَد عددٌ كبير منَ الصَرافين في أكثر من منطقة اليوم إلى شراء الدولار ويرفضون بيعه.

وقد نقل اكثر من مواطن لموقع VDLnews مشاهداته من محال الصيارفة اليوم الذين رفضوا بيعهم الدولار في وقت كانوا يشترونه.

المزيد من الأخبار بستاني تبشّر اللبنانيين: يومان قاسيان والفيول تكفينا حتى شباط قرار ظني بحق 16 عنصرا من الأمن الداخلي و3 مدنيين بتقاضي رشى وإخلال… Advertisements

وفي ظل هذه الممارسات لا يزال سعر الصرف يرتفع حتى بلغ اليوم رقما قياسيا جديدا وسجلت الليرة 2430 مقابل الدولار. علما ان مصادر مصرفية كانت قد قالت في حديث للأبناء الكويتية ان سعر الصرف قد يصل الى ٣٠٠٠ ليرة للدولار الواحد مع نهاية ها الشهر.

الأمر اذ يطرح اكثر من علامة استفهام وأسئلة كثيرة أبرزها: هل يتعمد البعض التلاعب بسعر صرف الدولار؟ واين النيابة العامة المالية مما يحصل؟ واين الهيئات الرقابية؟

هذا وسجل الدولار لدى الصرافين وفي السوق السوداء مساءً 2450 ليرة للمبيع و2500 ليرة للشراء مسجلاً ارتفاعاً عن سعره الصباحي.