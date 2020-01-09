لبنان | بستاني تبشّر اللبنانيين: يومان قاسيان والفيول تكفينا حتى شباط

كشفت وزيرة الطاقة ندى البستاني عن أن “لدينا فيول تكفينا حتى آخر شباط 2020 وسنؤمن الكهرباء في بيروت بين 16 و21 ساعة لآخر شباط وفي باقي المناطق بين 8 و10 ساعات”.
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وبشّرت بأننا “سنشهد يومين قاسيين على مستوى التقنين وستعود الكهرباء تدريجيًا بدءًا من يوم السبت”، مضيفة ان فتح الاعتمادات تأخر لأسباب عدة”.
وحول المحروقات، أوضحت “الا ازمة مازوت ومنشآت النفط تسلم كمية كافية للسوق المحلي، ولا اعلم لماذا الشركات تتصرف بهذه الطريقة وأتأمل ان تؤخذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال”.
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