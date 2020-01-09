لبنان | كارلوس غصن إلى وزارة الطاقة؟؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يناير 2020 01:15 مساءً - مشاركة غرّد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: المزيد من الأخبار لبنان دخل في ذروة المنخفض الجوي.. وتوقع أمطار طوفانية في هذا الموعد طرابلس تعيش بين الظلم والظلام: عقاب المدينة مستمر “في انتظار الحكم القضائي الياباني الصارم وفي ترقب رأي العدالة في لبنان في دولة اللاقانون في قضية كالروس غصن اقترح تعيينه وزيرا للطاقة ليحل محل العصابة المتحكمة التي سببت هذا العجز الهائل وترفض اي إصلاح. ان كارلوس غصن بنى امبراطورية علنا نستفيد من خبرته”.

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