لبنان | لبنان دخل في ذروة المنخفض الجوي.. وتوقع أمطار طوفانية في هذا الموعد

أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان لبنان دخل اليوم الأربعاء في ذروة المنخفض الجوي، وقد بدأت تتساقط الثلوج فجرا على المرتفعات الغربية التي تصل الى 1200 متر ولامست في بعض المناطق 1100 متر وامتزجت بالماء لفترة قصيرة على 1000 متر.

يتوقع اشتداد قوة الهطولات خلال النهار في المناطق الساحلية والجبلية تترافق مع غزارة في الثلوج على الجبال التي تعلو 1200 متر.

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ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة بعد الظهر فتنحسر الثلوج ضمن خط 1300/1400 لتعود صباح الخميس نحو 1100 متر وذلك بسبب تلاعب الكتلة القطبية التي تضرب لبنان وقبرص ومصر.

يرتفع الضغط الجوي صباح الخميس فوق تركيا ويقترب من حمص الامر الذي سيؤدي الى انحراف المنخفض مساء الخميس نحو فلسطين وسيناء، فتتعرض المناطق الشمالية اللبنانية لرياح شمالية شرقية باردة تصطدم بالرياح الجنوبية الغربية قد تؤدي الى زيادة الهطولات في الجنوب اللبناني فتتحوّل الامطار الى طوفانية.

الحرارة على الساحل: 15 نهاراً و 10 ليلا

على الجبال 1200 متر: 7 نهاراً و 1 ليلاً

في البقاع: 6 نهاراً و 2 ليلاً،

على الجبال 2000 متر: -3 نهاراً و -8 ليلاً.

الرطوبة: 80% الى 96%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 80 كم في الساعة بينما تكون في الشمال شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 40 كم قي الساعة.

الضغط الجوّي:1014hpa