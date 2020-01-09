كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يناير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة ورد في أسرار “النهار” أن “الوزير الأوحد الذي سيمثّل طائفته في الحكومة العتيدة جاء بتسمية من مرجعية سياسية وبتقاطع مع وزير سابق في عهد الرئيس إميل لحود وتربطه علاقة متينة واجتماعية بالنظام السوري”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير سماه سياسيون وعلاقته متينة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.