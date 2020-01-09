كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يناير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة ورد في خفايا “نداء الوطن” أن “رئيس الجمهورية ميشال عون كان يستعد لجمع ممثلين عن أحزاب وفعاليات سياسية واقتصادية لوضعهم في حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد لكنه تراجع عن قراره”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هل تراجع عون عن قراره ؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.