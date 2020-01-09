لبنان | الطرق المقطوعة بالثلوج صباح اليوم الخميس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يناير 2020 10:14 صباحاً - مشاركة افادت غرفة التحكم المروري ان الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: المزيد من الأخبار 8 آذار “مستاءة” من دياب..فهل يعتذر؟ محتجون دخلوا إلى شركة كهرباء قاديشا في البحصاص إحتجاجاً على التقنين عيناتا – الارز، كفرذبيان – حدث بعلبك، افقا – العاقورة، جرد مربين – الهرمل، معاصرالشوف – كفريا، تنورين الفوقا – حدث الجبة، شاتين – اللقلوق

وترشيش – زحلة.

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