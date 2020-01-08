لبنان | محتجون دخلوا إلى شركة كهرباء قاديشا في البحصاص إحتجاجاً على التقنين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يناير 2020 10:15 مساءً - مشاركة أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ “عشرات من المحتجين على زيادة التقنين في التيار الكهربائي في طرابلس والجوار، دخلوا إلى مركز شركة كهرباء قاديشا في البحصاص، لاسيّما مبنى ورش الشركة والصالات والمكاتب ومركز التحكم بالتقنين وغرفة العمليات، وقد تمكّنت عناصر الجيش اللبناني من إخراجهم بعد حصول تدافع. المزيد من الأخبار لبنان يغرق في العتمة.. أين «طارت» المليارات لإستيراد المشتقات؟! الثنائي الشيعي يعيد حساباته التشكيلية: حكومة لمّ شمل جامعـة وتزامن ذلك مع قطع الطريق أمام مبنى الشركة وفي بعض أحياء المدينة وشوارعها، فيما تنفذ وحدات الجيش في هذه الأثناء، إنتشاراً داخل الشركة وفي محيطها، في وقت لايزال فيه العشرات من الشبان متواجدين في المكان. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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