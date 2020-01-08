لبنان | الدولار يواصل ارتفاعه.. ورقم قياسي جديد!

بعد 3 اشهر على إنخفاض سعر صرف الليرة في ظل الأزمة المالية الحاصلة وشح الدولار في الأسواق اللبنانية،

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تواصل العملة الصعبة ارتفاعها، وقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء 8/1/2020 في الأسواق ارتفاعا جديداً ليتراوح بين 2250 و2280 ليرة مقابل كل دولار،

وهو رقم قياسي جديد يسجّله سعر الدولار، بعدما كان تراوح أمس بين 2230 و2250 ليرة.

وهو ما يمثل خسارة أكثر من 50% من السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي 1,510.94 ليرة لبنانية مقابل الدولار. شارك هذا الموضوع: