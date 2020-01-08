لبنان | 11 مليار دولار… عدرا يكشفُ عن رقمٍ “مُخيفٍ”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يناير 2020 07:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يناير 2020 07:14 مساءً - مشاركة

كشف رئيس مركز “الدولية للمعلومات”، جواد عدرا، أنَّ الودائع في مصارف لبنان تراجعت منذ بداية 2019 وحتّى تشرين الثاني من 178 مليار دولار إلى 167 مليار دولار، أي 11 مليار دولار.

ولفت في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، الى أنَّ “التراجع بالليرة بلغَ ما يُوازي 9.5 مليار دولار، وبالعملات الأجنبية 1.6 مليار دولار”.

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وأوضح، أنَّ التراجع الكبير (نحو 10مليار$) بلغ في الأشهر 9، 10، 11 من العام الفائت”.

وسأل عدرا:”أين ذهبت هذه الأموال للمنازل، للخارج؟ أم تسديد قروض؟”