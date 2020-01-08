لبنان | بالفيديو والصور: انهيار وتحطم سيارات في الاشرفية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يناير 2020 04:14 مساءً - مشاركة ادت العواصف وكمية الامطار الغزيرة إلى سقوط حائط داخل مرآب احد الابنية في الاشرفية، ما تسبب بانيهار ارض المرآب وتحطم سيارتين. المزيد من الأخبار كارلوس غصن: القانون الياباني ينتهك أدنى معايير حقوق الإنسان Advertisements جعجع: المواطن العادي متروك لشأنه.. والمسؤولون الرئيسيون على كوكب آخر المصدر lebanese-forces

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