لبنان | الحرس الثوري: “حزب الله” ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل

أفادت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن “حزب الله” اللبناني ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت، قال فيه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، بعد ضربة صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إن “حزب الله” اللبناني يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه، وسليماني لعب دورا مؤثرا في ذلك.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قال منذ يومين إن الجبهة الشمالية في إسرائيل غير مهيأة لأي هجوم صاروخي، فيما يلتزم المسؤولين الإسرائيليون الصمت بما يتعلق بالتطورات في إيران والعراق.

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وكان الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله توعد الجيش الأمريكي، بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال نصر الله: “القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء، وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن”.