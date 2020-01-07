لبنان | الحجيري للسيد: تبقى اداة الوصاية السورية وساعي بريدها الأمني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يناير 2020 11:17 مساءً - مشاركة رد عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري، على تغريدة للنائب جميل السيد تعرض فيها للرئيس الشهيد رفيق الحريري، مساء اليوم الثلاثاء، المزيد من الأخبار باسيل يبحث عن وزير للخارجية “يريّح” حزب الله بعد مطار بيروت… رفع صورة سليماني داخل كلية العلوم في اللبنانية! “رفيق الحريري صادق الكبار بمن فيهم اسيادك يا سيد. اما انت فكنت وتبقى اداة الوصاية السورية وساعي بريدها الأمني. لا لبس عليك”.

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