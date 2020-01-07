لبنان | باسيل يبحث عن وزير للخارجية “يريّح” حزب الله

غادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب قصر بعبدا مرتاحاً لمسار المشاورات. وأكدت معلومات الـ”LBC” أن الحكومة مؤلفة من 18 وزيراً تكنوقراط، مستبعدة فكرة حكومة سياسية من لون واحد بسبب الأحداث الإقليمية.

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وأوضحت أن أكثر من اسم يطرح لأكثر من وزارة والأمور تسير بشكل جيد، وتم الاتفاق خلال لقاء حسان وعون بأن تعطى وزارة الاقتصاد للوزير السابق دميانوس قطار على أن يسمي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل اسماً آخر للخارجية ويكون هذا الاسم “يريح” حزب الله.

ومن المفترض بأن تولد الحكومة نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري حزب الله عن قلقه بأن تكون الحكومة من لون واحد وطالب بتحييد الحكومة عن احداث الإقليم ليتمكن لبنان من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.