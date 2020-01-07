لبنان | بعد مطار بيروت… رفع صورة سليماني داخل كلية العلوم في اللبنانية!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يناير 2020 07:15 مساءً - مشاركة بعدَ رفعِ صور قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني على طريقِ المَطار، وبعد رفع صوره أمس في حرم مطار بيروت، وإطلاق هتافات “الموت لاسرائيل وأمريكا”، رُفعت صورة لسليماني داخل صف في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في الحدث، وذلك بحسب ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المزيد من الأخبار عون يحذر كوبيتش من استمرار تلقي لبنان النتائج الجانبية للحروب تعرض دورية لنقل السجناء لإطلاق نار قرب مفرق بريتال وعلّقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق عبر حسابها على “تويتر” عن رفع صورة سليماني داخل حرم الجامعة، وكتبت قائلة: “تابع لمشهد المطار بالامس:صورة قاسم سليماني في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية مجمع رفيق الحريري الجامعي الحدث

الى اين؟

لبنان هو لبنان

نرفض أن يصبح ضاحية لإيران

او لغيرها

كفى استهتارا بشعورنا الوطني وانجرارا وراء اهواء خارجية

الجامعة اللبنانية ليست ملكا لفريق ليستبيح لبنانيتها”. المصدر Lebanon Files

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