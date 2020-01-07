لبنان | تعرض دورية لنقل السجناء لإطلاق نار قرب مفرق بريتال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يناير 2020 07:15 مساءً - مشاركة تعرضت دورية لنقل السجناء الى إطلاق نار من مسلحين مجهولين، على اوتوستراد رياق بعلبك، بالقرب من مفرق بريتال، خلال نقلها السجين ع. ص. ص. من سجن بعلبك الى سجن زحلة، إلا ان الدورية تمكنت من استكمال طريقها دون وقوع اصابات. المزيد من الأخبار “الكتلة الوطنية” تؤيد طرد رموز السلطة من الأماكن العامة دياب قد يعتكف..هل يتدخّل حزب الله للحلحلة؟! وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية الفاعلين. المصدر نداء الوطن

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