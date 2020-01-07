لبنان | بعد محاصرته من قبل الثوار.. المحافظ رمزي نهرا يغادر السرايا بمواكبة فرع المعلومات

غادر محافظ الشمال رمزي نهرا، اليوم الثلاثاء، سرايا طرابلس بمواكبة فرع المعلومات بعد اقتحام عدد من الثوار مكتبه للمطالبة بطرده من السرايا.
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وكان مجموعة من ثوار طرابلس قد نفذوا اعتصاما أمام مدخل سرايا طرابلس، ورددوا الهتافات المطالبة بإقالة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، مؤكدين أنهم لن يسمحوا له “بالدخول إلى السرايا محافظا للشمال”.
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