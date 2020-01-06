لبنان | قطع مستمر للطرقات في عكار وفي جبيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يناير 2020 10:21 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يناير 2020 10:21 مساءً - مشاركة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن قطع اوتوستراد جبيل المسلك الغربي بالإطارات المشتعلة.

وأشعلوا الإطارات وسط الطريق، متضامنين مع الموقوف جورج القزي المتهم بحرق آلة تابعة لمصرف الاعتماد اللبنانيّ.

وفي عكار، قطع ناشطون من الحراك الشعبي طريق عام حلبا – الجومة، عند مفرق الزفاتة، بالإطارات المشتعلة.

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وكذلك طريق السهل، مفرق كفرملكي، بالسيارات، احتجاجاً على عدم إطلاق موقوف في حادثة بنك لبنان والمهجر في حلبا.

وطالب الثوار رئيس الحكومة المكلف حسان دياب التنحي او تشكيل حكومة من المستقلين.

وتستمر ثورة 17 تشرين في يومها الـ82، بجوّ رافض لتسريبات حول التشكيلة الحكومية للرئيس المكلف حسان دياب.

ولا تزال مطالب الثوار، ذاتها بعد مضي ثلاثة أشهر على انطلاق شرارة الثورة، وفي مقدمتها حكومة اختصاصيين تنتشل البلد من أوضاعه الاقتصادية الراهنة.