لبنان | قناة رسمية سعودية تهاجم ميشال عون بسبب سليماني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يناير 2020 10:21 مساءً - مشاركة شنّت قناة سعودية رسمية، هجوما على الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي أدان اغتيال الولايات المتحدة، لقائد فيلق “القدس” الإيراني، قاسم سليماني. ونشرت قناة “الإخبارية” الرسمية، تقريرا عن الدول والجهات التي دانت اغتيال سليماني، والعراقي “أبو مهدي المهندس”. المزيد من الأخبار بالفيديو: الموت لأمريكا، الموت لـ “آل سعود” من داخل مطار… Advertisements سيارة تقتحم مقهى في صيدا وأوضحت القناة أن من يمسك زمام الأمور في لبنان شجب واستنكر مقتل من قادم أكبر مجزرة في الفترة السابقة. وخلال حديثها عن الاستنكار اللبناني، نشرت القناة مشاهد للرئيس ميشال عون الذي اعتبر اغتيال سليماني والمهندس انتهاكا لسيادة دول مجاورة (العراق). واغتالت الولايات المتحدة قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، فجر الجمعة، في غارة استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد الدولي. المصدر عربي21

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