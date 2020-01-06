لبنان | بالفيديو: الموت لأمريكا، الموت لـ “آل سعود” من داخل مطار بيروت الدولي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة من النساء في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، أثناء عودتهن من زيارة دينية.

وحملت النساء صوراً لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي قضى في العراق، كما رددن الهتافات المؤيدة للخامنئي و هتافات داعية إلى الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والموت لآل سعود!!

وكانت صور للجنرال الإيراني قاسم سليماني قد انتشرت على امتداد طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وفي مناطق الضاحية الجنوبية والشياح والمراكز الحزبية لحزب الله وحركة أمل

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وأثار انتشار صور سليماني في طريق المطار غضب وسخرية جزء كبير من اللبنانيين الذين لجأوا لمواقع التواصل لاستنكار هذا التصرف.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربة قوية للمحور الإيراني بقضائها على الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قضى مع عدد من القيادات العراقية والأجنبية قرب مطار بغداد وأبرزهم أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي